Nicola Garbella torna a San Marino

Dopo una pausa di un anno torna a San Marino Nicola Garbella, già protagonista sul monte di lancio nella stagione 2020 e in quella 2021 con la nostra casacca. Nicola compirà 30 anni il prossimo 11 dicembre e conosce ormai bene il campionato italiano per averlo vissuto da elemento importante in diversi ruoli.

Californiano di La Jolla, ha già calcato alcuni tra i più prestigiosi diamanti del Belpaese fin dal 2014.

Poi la grande annata 2021, quella che segnò il ritorno dello scudetto a San Marino. Nicola fu elemento importante nel viaggio verso il tricolore con 7 partite vinte e 1 persa, 2.56 di media ERA e 51 strikeout in 45.2 riprese. Infine, il recentissimo passato, quello che riguarda la scorsa stagione agonistica, il 2022. Garbella ha sempre dimostrato di essere efficace e produttivo in campo.