Nicolini: "Le medaglie contano, ma è più importante il percorso di crescita degli atleti"

Nel video l'intervista

Emanuele Nicolini 18 medaglie nel nuoto nelle edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2001, Malta 2003, Andorra 2005, Monaco 2007, Cipro 2009, Liechtenstein 2011

1985-2025 sono passati 40 anni di grandi emozioni con i Giochi dei Piccoli Stati.

Sì, è un'occasione veramente importante per festeggiare il quarantennale di questa manifestazione che nasce forse in sordina nel 1985 e poi via via cresce nel tempo. Penso che il punto di svolta sia sempre costituito dall'edizione del 2001 sostenuta da San Marino che ha veramente segnato un cambio di passo rispetto alle precedenti edizioni e da lì in poi progressivamente si è ulteriormente professionalizzata.

18 medaglie conquistate ai Giochi, sei tuttora l'atleta plurimedagliato dei Giochi dei piccoli stati. Lì proprio ad Andorra nel 2005 un straordinario oro, forse lì è arrivata la consacrazione.

Sì, erano gli anni in cui stavo crescendo e chiaramente aveva smesso anche di nuotare Diego Mullaroni e quindi avevo una prateria da poter cavalcare e nel 2005-2007 sono state sicuramente le edizioni dove ho reso di più.

85 atleti per la delegazione di San Marino che parteciperà a questi giochi di Andorra. Cosa ti senti di consigliare dall'alto delle tue tantissime medaglie a questi ragazzi che si apprestano a divertirsi prima di tutto?

Prima di tutto mi auguro che ognuno di essi riesca a dare il meglio, quindi a superare i propri limiti perché effettivamente poi quello è il senso dello sport. Poi le medaglie contano ma anche il saper crescere durante una manifestazione di questa portata è importante per l'arricchimento personale dei singoli atleti.