Nicolò Bollini vince a Fano, Amelia Valentini trionfa in doppio a Riccione

Fine settimana di soddisfazioni per i portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino. Nicolò Bollini ha vinto il titolo Under 14 maschile nella quinta tappa del Junior Tour 2025 andata in scena al Tennis Team Fano. Dopo aver superato agli ottavi Davide Capodagli con il risultato di 4-2 4-3, ai quarti Bollini ha vinto al tie-break contro il 3.3 Riccardo Paolini, terza testa di serie, per 4-1 04 10-7 e in semifinale ha poi avuto la meglio su Franco Micucci Cecchi (4-2 4-0). In finale ha affrontato il 3.2 Alessandro Casanova, testa di serie numero 1, aggiudicandosi la vittoria del torneo con un doppio 4-3.

Allo stesso tempo a Riccione Amelia Valentini e Emma Mattone hanno centrato il titolo Under 10 femminile in un Rodeo di doppio giovanile superando in finale la coppia Zammarchi – Paladini con un perentorio 4-0 4-0.

Finale anche per Alex Sciutti, inserito nel tabellone Under 12 maschile insieme a Francesco Canestri. I due, accreditati come seconda testa di serie, hanno superato nell’ordine le coppie Fiorletta – Giuliani (4-0 4-1) e Mattioli – Pesaresi (4-2 4-0), cedendo solo in finale alla testa di serie numero 1 Cavassi – Corazza (4-2 4-0). Al via del tabellone Under 12 anche Ettore e Riccardo Guidi, superati al primo turno da Frisoni – Facondini al termine di un match molto combattuto (5-3 4-5 7-2).

Infine, nel tabellone maschile Under 14, Leonardo Pedrella Moroni, in coppia con Mattia Bruschi, ha superato al primo turno Paglionico – Benericetti (4-0 4-5 7-2) ma ha poi ceduto il passo alla testa di serie numero 1 Zammarchi – Casanova (4-0 4-0).







