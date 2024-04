TIRO A VOLO Niente finale a Doha per i sammarinesi del Trap Il miglior biancazzurro è Manuel Mancini davanti a Gian Marco Berti e Alessandra Perilli

Tiro a Volo, nella la gara di qualificazione olimpica di Doha Alessandra Perilli ha colpito 24 piattelli nell'ultima serie, ma a causa della brutta giornata di ieri ha terminato con un totale di 114, lontana dalla finale. Niente finale nemmeno per Manuel Mancini nonostante ben 5 serie da 24: 120 i piattelli totali, ma per qualificarsi all'ultimo atto di questa gara contrassegnata da punteggi altissimi ne sarebbero serviti 122. Ultima serie da 20 per Gian Marco Berti che chiude a 116.

