TIRO A VOLO Niente finale per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti in Kazakistan I due tiratori sammarinesi hanno chiuso rispettivamente al 15esimo e 28esimo posto

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non sono riusciti a conquistare la finale della prova di Coppa del Mondo in Kazakistan. Nella gara femminile, la Perilli ha chiuso al 15esimo posto con 113 piattelli colpiti su 125. In campo maschile, Gian Marco Berti si è classificato al 28esimo posto con 116 si 125.

