CONSIGLIO NAZIONALE Niente quorum, rinviata la decisione sul procedimento riguardante la FSGC Nessuna delle due mozioni proposte in assemblea raggiunge i 2/3. Presente anche il Segretario Teodoro Lonfernini.

Entrambe le mozioni proposte nei confronti della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio non hanno raggiunto il quorum. E' questo l'esito delle votazioni sulle mozioni a carica della Federcalcio proposte in occasione Consiglio Nazionale. Tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, alla quale hanno partecipato ad inizio seduta 30 dei 38 aventi diritto di voto, il procedimento deliberato in Consiglio Nazionale nei confronti della Federcalcio. Sulla prima mozione, che prevedeva l'ammenda pubblica da parte della FSGC, con conseguente proscioglimento, hanno votato 28 dei presenti. L'esito è stato di 16 voti contrari e 10 a favore. La seconda mozione prevedeva la sospensione temporanea dell'affiliazione della FSGC, limitata al diritto di voto negli organismi del CONS. Su questa seconda proposta i 27 presenti si sono espressi con 22 voti a favore, 2 contrari e 3 schede bianche. Entrambe le mozioni non hanno raggiunto il quorum, stabilito nei 2/3 e quindi per 26 voti su 38 aventi diritto. Per pervenire a una decisione sul procedimento riguardante la Federcalcio, l'assemblea ha deliberato di convocare una nuova seduta del Consiglio Nazionale per la prima decade di novembre. Infine, riguardo al procedimento giudiziario a carico del presidente FSGC Marco Tura e del segretario generale Luigi Zafferani, il presidente del CONS, Gian Primo Giardi ha proposto all'Assemblea la non costituzione di parte civile del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Proposta accolta all'unanimità dei presenti.

