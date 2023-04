Si ferma nelle qualificazioni l'impegno di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo a Cipro. Nella seconda giornata la tiratrice biancoazzurra ha centrato 44 piattelli su 50, per un totale complessivo di 107 su 125 piattelli previsti. Un risultato che posiziona Alessandra Perilli al 22' posto. Per Gian Marco Berti 43 su 50 nella seconda giornata per un totale complessivo di 112 su 125.