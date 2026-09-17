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Niente sigarette a Sportinfiera: scatta il divieto di fumo anche all’aperto

L’ordinanza sarà in vigore dal 18 al 20 settembre in tutto il perimetro della manifestazione. Il divieto riguarda anche gli spazi esterni e parzialmente all’aperto

di Davide Giardi
17 set 2026
Niente sigarette a Sportinfiera: scatta il divieto di fumo anche all’aperto

Sportinfiera sarà completamente senza tabacco, anche se all'aperto. In occasione della manifestazione sportiva in programma al Multieventi dal 18 al 20 settembre, un'ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni introduce il divieto di fumare "a chiunque si trovi all’interno del perimetro della manifestazione" in cui vi sia "la presenza di attività svolte dalle Federazioni e dagli espositori, siano anche all’aperto o parzialmente all’aperto". 

Il provvedimento, pubblica il 14 settembre, nasce dalla richiesta del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, presentata il 4 settembre, ed è valido per l'intera durata della manifestazione.  Una misura che punta così a tutelare la salute dei partecipanti - specie bambini - e a promuovere, proprio in un appuntamento dedicato allo sport, stili di vita sani e ambienti liberi dal fumo.




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