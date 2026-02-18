Niente tris per Kristina Pruccoli: è ottava agli Europei di arco in Bulgaria

Dopo due podi consecutivi, sfuma l'ipotesi di un tris per Kristina Pruccoli, che ai Campionati europei indoor di tiro con l'arco in corso in Bulgaria si ferma ai quarti di finale. Prima della competizione, la sammarinese aveva inserito tra le possibili avversarie per le medaglie la britannica Victoria Semple, alla fine, a batterla è stata, sì, un'atleta del Regno Unito, ma una sua connazionale, Illaria Knibb, con un netto 6-0.

Eppure la mattinata di Pruccoli era partita al meglio, dopo una qualifica che le aveva portato in dote un buon quarto posto nell'arco nudo ma anche un po' di rimpianti per alcuni errori commessi a metà sessione, che l'avevano fatta scivolare dietro alle italiane. Nulla d'irrecuperabile, anzi, per lei che arrivava a Plovdiv come detentrice del record del mondo e tra le favorite.

E infatti, negli ottavi di finale aveva battuto 6-2 (28-21, 25-21, 27-28, 28-25) la lituana Ligita Puriene, tirando bene. Una prestazione che non ha però replicato ai quarti, dove non è mai entrata in ritmo e alla britannica, dopo una prima volée quasi perfetta, con 29 punti su un massimo di 30, sono poi bastati un 26 e un 24 per superarla in tre set. Non c'è stato, perciò, un atto terzo della sfida tra Pruccoli e l'italiana Cinzia Noziglia, che l'aspettava in semifinale e invece ha trovato e battuto la stessa Knibb, tornando in finale per l'oro.

L'ottavo posto non soddisfa la sammarinese, partita con altre ambizioni, ma di certo ci saranno nuove occasioni per ritentare l'assalto a podi importanti. Ora, al rientro da Plovdiv la sua concentrazione si sposterà dall'arco nudo all'arco olimpico in vista delle qualificazioni a Los Angeles 2028, per inseguire un sogno enorme, un sogno a cinque cerchi, a caccia di un'Olimpiade che, per lei che abita in Michigan, si disputerebbe dietro casa.







