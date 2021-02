NUOVO DECRETO LEGGE No allo sport per gli under 14

No allo sport per gli under 14.

Il nuovo Decreto Legge numero 46 promulgato questa mattina che prevede misure di rafforzamento e contenimento per favorire l'efficacia della campagna vaccinale Covid 19. In materia sportiva, si legge all'articolo 7, "non è consentita l'attività motoria e sportiva ai minori di 14 anni, sia essa svolta in strutture pubbliche che in quelle private. Consentiti gli spostamenti da San Marino per attività agonistica autorizzata e competizioni. Confermate tutte le altre disposizioni già in vigore e regolate dal precedente Decreto Legge".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: