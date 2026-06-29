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Noemi Cola stabilisce il nuovo record sammarinese U20 nei 100 ostacoli

29 giu 2026
Noemi Cola (Olimpus Atletica)
Noemi Cola (Olimpus Atletica)

Weekend di gare che porta ottimi risultati in casa Olimpus, a partire dal nuovo record nazionale under 20 sui 100hs registrato da Noemi Cola, che con il suo 15:77 corso ad Imola abbatte un primato che resisteva dal 2003.

Buona anche la prova di Greta San Martini ai campionati italiani individuali su pista under 18 di Grosseto, dove salta 11.10 nel salto triplo. Belle prove anche al Tolentino Sprint, dove la squadra Olimpus ha ottenuto buoni tempi: Nicolas Bollini corre i 100m in 11.42, Delia Bordonaro sui 100m e 200m ottiene rispettivamente un 13.07 e un 26.68, Mario Brigida fa 10.95 sui 100m, Matias Francini corre i 100m in 11.18, Marvin Ronald Gatti porta a casa un 3:07.24 sui 1000m e Alessandro Gasperoni corre i 100m in 11.30 e i 200m in 22.41.



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