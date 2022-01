CONS Nomine rosa per le delegazioni di Orano e Malta Anna Lisa Ciavatta capo missione ai Giochi del Mediterraneo, Mahena Abbati capomissione ai giochi di Malta 2023

Nomine rosa per le delegazioni di Orano e Malta.

Il Comitato Esecutivo del CONS ha individuato e formalizzato la nomina dei capo missione per i Giochi del Mediterraneo, in programma ad Orano dal 25 giugno al 5 luglio prossimi, e i Giochi dei Piccoli Stati che si terranno a Malta dal 28 giugno al 3 luglio 2023. A guidare la spedizione biancazzurra in terra algerina sarà Anna Lisa Ciavatta, collaboratrice in forza dal 2019 all’ufficio sportivo del Cons, mentre la delegazione biancazzurra nell’isola dei Cavalieri sarà capeggiata da Mahena Abbati, già vicecapo missione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro. Entrambe, inoltre, hanno fatto parte dell’organizzazione dei Giochi di San Marino 2017.

“Siamo particolarmente lieti di questa doppia nomina – spiega il presidente del CONS Gian Primo Giardi -, perché oltre ad affidare le nostre spedizioni a due figure dalle indiscusse capacità, cogliamo a pieno l’invito che viene in primis dal CIO, ma anche dagli altri organismi internazionali, ad incrementare la presenza femminile nei ruoli chiave del movimento sportivo. Siamo orgogliosi di poter dimostrare che per San Marino la gender equality non è solo uno slogan, ma un obiettivo che perseguiamo concretamente”.

