Nono posto per la Nazionale biancazzurra al Mondiale Mare da Natante

Nono posto per la Nazionale biancazzurra al Mondiale Mare da Natante.

Si è conclusa la tre giorni di Mondiale per la Nazionale Mare impegnata in Montenegro. I biancazzurri, capitanati da John Bruschi, hanno chiuso al 9° posto. Le prime due giornate di gara hanno regalato grosse soddisfazioni alla rappresentativa sammarinese, che ha piazzato due atleti nei primissimi posti della classifica generale. Più complicata la terza ed ultima prova, condizionata dalle avverse condizioni del tempo e da un campo gara difficilissimo in cui i titani non sono riusciti a pescare al meglio delle proprie potenzialità e a mantenere i risultati dei giorni precedenti. Nono posto finale, dunque, ma anche tre atleti nelle prime 22 posizioni della classifica individuale. La Nazionale era composta da Daniel Moroni, Federico Soldati, Alessandro Antonini, Bruno Zattini e Simone Taddei.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: