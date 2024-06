MUSICA E SPORT Note da Campioni, l'Istituto Musicale celebra lo spirito sportivo L'Orchestra e il Coro di voci bianche dell'Istituto si sono esibiti sul Campo Centrale del Centro Tennis di Montecchio per un concerto a tema sportivo.

Lo sport da sempre ispira la musica e così, al Centro Tennis di Montecchio, la musica celebra lo spirito sportivo. Questo è “Note da Campioni”, evento organizzato dall'Istituto Musicale Sammarinese in occasione del concerto di fine anno. La prossimità delle Olimpiadi di Parigi è stato il gancio per il tema della serata, andata in scena sul Campo Centrale davanti a circa un migliaio di spettatori. Tra questi i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, i Segretari di Stato Berti e Belluzzi e i membri del comitato esecutivo del CONS.

I 170 elementi dell'Orchestra e del Coro di Voci Bianche dell'Istituto hanno proposto un viaggio alla riscoperta delle musiche legate al mondo dello sport, riarrangiate in chiave orchestrale dal M° Marco Capicchioni: dalle sigle dei cartoni animati alle colonne sonore dei film, dagli inni di competizioni sportive (o singoli eventi, quali i Mondiali di calcio) a quelle canzoni che, come We Are The Champions dei Queen, sono indissolubilmente legate al mondo sportivo. A dirigere il tutto, il M° Massimiliano Messieri – accompagnato dall'ospite di serata, il direttore americano Glen Block – mentre Mario Mosca ha fatto da voce solista. Sul palco – come presentatore e membro dell'orchestra – anche l'ideatore della serata, il presidente dell'Istituto Giacomo Volpinari.

