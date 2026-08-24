Novella Calligaris: "Per me è una gioia vedere atleti come Sara Curtis vincere"

Novella Calligaris, la prima italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica nel nuoto ha commentato al microfono di San Marino RTV i risultati dell'Italia del nuoto e non solo

Punto di riferimento del nuoto italiano, punto di svolta del movimento azzurro, Novella Calligaris ha rappresentato l'atleta che ha segnato il cambiamento dell'Italia in vasca. Prima di lei, il nuoto azzurro non riusciva a vincere, con lei, l'Italia del nuoto è salita per la prima volta sul podio alle Olimpiadi. Tre medaglie a Monaco 1972, un argento e due bronzi, un record del mondo negli 800 stile. A Taranto abbiamo avuto la possibilità di intervistarla, per parlare del movimento azzurro e dei risultati dell'Italia.

Un gran bel momento per il nuoto azzurro.

"Assolutamente. Direi per tutta la nazionale italiana. Siamo in testa al medagliere, siamo a quota 2.500 medaglie complessive nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Quindi l’acqua ha portato un sacco di medaglie, tra la canoa e il nuoto, ma anche il ciclismo oggi, con questa tripletta straordinaria".



Senta, è un grande momento proprio per il nuoto azzurro italiano. Ma qual è il segreto di questa Nazionale, di questo movimento?

"Direi che è tutta la nazionale azzurra ad aver ottenuto grandi risultati. Pensiamo all’atletica, pensiamo al nuoto, pensiamo alla scherma, pensiamo alla ginnastica. Quindi non c’è un segreto legato a un singolo sport, ma è tutto lo sport italiano che sta vivendo una stagione straordinaria. Ogni anno ci meravigliamo, oppure ogni anno assistiamo a un ritorno nelle posizioni alte delle classifiche".



Le chiedo un’ultima cosa. Lei è l’atleta che ha conquistato la prima medaglia del nuoto italiano alle Olimpiadi, e questo rimarrà per sempre. E anche ai Mondiali è stata la prima. È una bella soddisfazione essere stata la prima di sempre?

"È una bellissima soddisfazione vedere quanti ragazzi e quante ragazze mi hanno poi superato. Per me è sempre una gioia vedere un atleta che raggiunge un grande risultato. Sara Curtis, per citare l’ultima in ordine di tempo, mi ha riempito di gioia, così come mi hanno riempito di gioia tutti gli atleti che sono riusciti a ottenere un grande risultato, ma anche quelli che non ce l’hanno fatta, perché comunque ci provano".