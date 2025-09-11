Novità e atleti internazionali per "Giochi e sport delle tradizioni"

Diverse novità e un riconoscimento importante per gli organizzatori, nella quarta edizione di Giochi e sport tradizionali. Punto fermo dell'evento è stato ancora il salto misto, nato a San Marino nel 1910, in cui stavolta si sono cimentati anche due partecipanti di livello internazionale: l'albanese e campione europeo indoor Izmir Smajlaj e il campione italiano di salto triplo under 23, Enrico Montanari.

Tanti partecipanti, di varie età, anche per la gara dei cancioni e del birlein, mentre il biliardo, praticato sin dall'Ottocento in centro storico, si conferma gioco senza tempo, con numerosi giocatori in gara. Disciplina inedita per i giochi era l'arrampicata, che si è svolta, con tanti giovani, su un pannello a mo' di parete installato sullo Stradone, mentre per la prima volta sono stati invitati dei trampolisti dall'Italia, quelli di Schieti, frazione di Urbino, che hanno proposto gare di velocità sui trampoli e una passeggiata dalla Porta del paese a piazza della Libertà.

Infine, da segnalare il riconoscimento per l'Associazione nazionale veterani sportivi sammarinesi, che promuove l'evento con l'apporto della Federazione biliardo sportivo e il sostegno di varie realtà del Titano: il gruppo organizzatore è entrato sia nell'Associazione europea dei giochi e sport tradizionali, come centesimo sodalizio, sia in quella mondiale.







