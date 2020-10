Nuoto: anche tre sammarinesi positivi a Livigno Con Sabbioni, Mizzau, Detti e tanti altri, anche i nuotatori di San Marino fermati dal Covid-19

Nuoto: anche tre sammarinesi positivi a Livigno.

Il coronavirus ha bloccato la collegiale d'altura delle Nazionali di nuoto di Italia e San Marino in corso a Livigno. Tra i tanti atleti azzurri risultati positivi al covid-19 ci sono anche i sammarinesi Arianna Valloni, Loris Bianchi e Giacomo Casadei. Con loro anche il ct Luca Corsetti. Staff e atleti sammarinesi stanno tutti bene. Risultati positivi al tampone sono asintomatici. In questo momento sono in isolamento a Livigno in attesa di nuovi esami da parte dell'ASL.

È già stato allertato l'ISS di San Marino per valutare il protocollo da seguire. Tra gli atleti azzurri risultati positivi anche Simone Sabbioni, Alice Mizzau, Gabriele Detti e Simona Quadarella.

