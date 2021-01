Nuoto: annullato il meeting del Titano 2021

La Federazione Sammarinese Nuoto ha comunicato di aver annullato la XIX edizione del Meeting del Titano, in programma per il week end del 13/14 febbraio 2021 poiché non sussistono le condizioni per poter svolgere l'evento in assoluta sicurezza e nel contempo garantire un numero sufficiente di presenze a causa del Covid-19.

