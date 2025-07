Nuoto Artistico, Jasmine Verbena è in finale a Singapore

Grande risultato per Jasmine Verbena ai mondiali di nuoto artistico di Singapore. L'atleta sammarinese ha centrato l'accesso alla finale del solo libero con il nono posto nelle qualifiche. Jasmine Verbena ha totalizzato un punteggio di 214.1775 e martedì mattina alle ore 10 a Singapore (le 4 a San Marino) tornerà in acqua per la finale. La portacolori del Titano, che ha conquistato due medaglie d'oro ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, torna così a disputare una finale mondiale dopo quella centrata a Doha nel 2024.