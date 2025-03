Nuoto artistico, Jasmine Verbena: "Molto soddisfatta per questa medaglia di bronzo"

Nel servizio l'intervista a Jasmine Verbena

Grande soddisfazione per Jasmine Verbena che si conferma sul podio dei campionati italiani invernali centrando la medaglia di bronzo a Riccione:

"Sono molto soddisfatta, per me era importante che questa gara andasse bene, anche in previsione delle prossime, che saranno gare internazionali tra un mese, e col fatto che di nuovo cambiato il regolamento avevo bisogno di capire a che livello fossi e sono soddisfatta, contenta, sì."

Un bronzo che dunque ti soddisfa?

"Sì, assolutamente, diciamo che appunto col fatto che, come ho detto, di nuovo è cambiato il regolamento, essendo poi anche la prima gara, non avevamo bene un'idea di come potesse essere il livello, la mia dichiarazione di difficoltà era effettivamente molto alta, non era semplice portarlo a casa bene pulito, è stato così, ovviamente è stato comunque tutto a causa del lavoro che è stato fatto dietro, quindi sono contenta".

Ti confermi tra le atlete più importanti a livello italiano, eravate oltre 50.

"Sì, 50 atlete più o meno da tutta Italia, c'erano anche le mie colleghe della nazionale italiana, e quindi è sempre bello anche confrontarsi con loro e comunque vedere anche altre atlete più o meno dello stesso calibro è sempre molto stimolante".

E adesso si lavora per le competizioni internazionali?

"Sì, tra un mese ci sarà la prima Coppa del Mondo a Hurghada in Egitto e poi giochi dei piccoli stati e subito dopo gli europei, quindi vediamo".