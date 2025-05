ANDORRA 2025 Nuoto Artistico: show di Jasmine Verbena, ORO nel solo tecnico! Il sesto oro di San Marino ad Andorra 2025 - che così eguaglia quelli di Malta 2023 - arriva dal nuoto artistico, con una straordinaria Jasmine Verbena. La sincronette biancazzurra chiude al primo posto il solo tecnico con il punteggio di 236.0750.

Una performance “hors categorie”, fuori da ogni portata per chiunque. Jasmine Verbena strappa la standing ovation del pubblico con una prestazione ai limiti della perfezione. E soprattutto conquista una splendida medaglia d’oro, la sesta della spedizione sammarinese che così raggiunge quelle vinte a Malta 2023. Sulle note di “La Boheme”, cantata da Charles Aznavour, Jasmine si impone nel solo tecnico con il punteggio di 236.0750. Soddisfazione per lei e per il tecnico Simona Chiari, arrivate ad oggi i ioni Andorra con i favori del pronostico. Ma si sa, ogni gara fa storia a sé e l’insidia può essere sempre dietro l’angolo. Brava Verbena a restare concentrata e focalizzata sull’obiettivo: la sirena del Titano ha lasciato tutti a bocca aperta.



