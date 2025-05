ANDORRA 2025 Nuoto Artistico, Simona Chiari: “Non era scontato vincere, siamo contenti”

Nel doppio oro conquistato da Jasmine Verbena nel nuoto artistico c’è tanto del tecnico Simona Chiari, sentiamola.

Assolutamente non era scontato perché ogni gara s'è e comunque al di là del livello della competizione l'esercizio che abbiamo portato è un esercizio molto difficile e tecnico che poi replicheremo da domani, noi andiamo a Funchal agli europei, quindi comunque il livello è alto e l'esercizio è difficile quindi non era scontato che lei riuscisse ad eseguirlo sempre perfettamente e quindi non è mai mai mai scontato, quindi vale tantissimo comunque questo questo oro.

Quali sono le emozioni di venire per la prima volta ai giochi e portare a casa comunque due medaglie d'oro? No, bello anche perché l'aspettativa era alta, comunque è la prima volta che facciamo una competizione del genere del comitato olimpico perché le nostre gare sono sempre della federazione e quindi avere tutta l'entourage del del comitato olimpico, comunque tutti gli altri atleti, condividere questa questa emozione era difficile anche perché gareggiando gli ultimi giorni, tutta la settimana abbiamo vissuto l'ambiente senza mai poter gareggiare e quindi anche quello ha aumentato un po' la tensione per la prestazione che però è andata molto bene.

