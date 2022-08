Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini hanno chiuso al decimo posto la finale del duo libero degli Europei di nuoto e nuoto artistico in programma a Roma. Le sincronette sammarinesi hanno confermato la posizione con cui si erano qualificate alla finale. Per la Verbena ora c'è la finale del solo libero domani mattina mentre il duo tornerà in vasca lunedì per il programma tecnico.