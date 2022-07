Nuoto: bene Rebosio nei 200 farfalla

Dopo aver rotto il ghiaccio nei 50 farfalla, Alessandro Rebosio ha affrontato questa mattina le batterie dei 200 farfalla. Una buona prova la sua, che lo ha portato a realizzare il miglior tempo stagionale, 2.06.26, vicinissimo al record sammarinese (2.06.18). “Nello sviluppo della gara Alessandro ha commesso alcuni errori tecnici – commenta il direttore tecnico Luca Corsetti -, quale normale conseguenza della tensione generata dalla prima partecipazioni ad una manifestazione di questo livello. E’ però sceso in acqua con un piglio diverso rispetto ai 50 farfalla e questo fa ben sperare per la distanza dei 100 che l’attende domani per la quale mi aspetto che faccia un ulteriore passo in avanti”. Domani, oltre a Rebosio, torneranno in vasca Giacomo Casadei, nei 100 rana, e Loris Bianchi nei 200 stile.