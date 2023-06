Nuoto: Bianchi inarrestabile, bronzo nei 200sl

Loris Bianchi

Arrivano soddisfazioni ogni giorno dal National Pool Complex di Malta. Ecco la settima medaglia della spedizione del nuoto, ormai una garanzia. Loris Bianchi completa il suo podio “personale” e, dopo l’oro dei 400 e l’argento degli 800, conquista anche il bronzo nei 200 stile. Le ultime due vasche riportano il nuotatore biancazzurro tra i primi 3, alle spalle solo dei due lussemburghesi Brandenburger e Mannes. Doppia soddisfazione per Bianchi che - con il suo 1:53:38 - infrange il record sammarinese che resisteva da 22 anni, quello fatto segnare da Diego Mularoni ai Giochi di San Marino 2001.

Nella stessa gara bella prestazione anche di Alessandro Rebosio che chiude in settima posizione abbassando di diversi decimi il suo personale. Erano un allenamento in vista dei “suoi” 1500, invece, i 200 stile per Arianna Valloni. Ottavo tempo in finale con 2:12:00. Una posizione più in su c’è la giovanissima Ilaria Ceccaroni, settima in 2:11:42. Personale anche per la sammarinese classe 2008, alla prima esperienza ai Giochi è capace di migliorarsi in tutte le gare in cui ha partecipato. E sono state molte, tante…