NUOTO Nuoto, Corsetti: "La sosta impone nuova pianificazione e preparazione" Come ricorda il ct del nuoto, la pausa forzata imporrà l'inizio di una nuova preparazione al ritorno in acqua degli atleti.

Il rinvio delle Olimpiadi, cambia i programmi degli eventi internazionali. Cambia soprattutto la preparazione degli atleti in vista dei prossimi impegni. Le Olimpiadi rappresentavano per molti sport l'evento più importante del 2020. Lo era di certo anche per San Marino e per il nuoto che lavorava anche in prospettiva Tokyo e non solo.

La sosta forzata ha imposto una pausa che obbligherà una nuova pianificazione dell'attività agonistica. Come ci ricorda il ct Luca Corsetti, nel nuoto la perdita della condizione da inattività è esponenziale.

Con Luca Corsetti una considerazione anche su Federica Pellegrini e Tania Cagnotto per le quali Tokyo 2020 sarebbe stata l'ultima Olimpiade ed ora dovrebbe prolungare fino al 2021 l'attività.

