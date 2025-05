ANDORRA 2025 Nuoto: Elisa Celli è argento nei 50 rana. Medaglia 21 per San Marino Giacomo Casadei chiude sesto i 50 rana.

Dal nuoto la medaglia numero 21 per San Marino con Elisa Celli che è argento nella finale dei 50 metri rana con il tempo di 32.89. Nei 50 rana uomini Giacomo Casadei conclude con il sesto tempo con 29.03. Nei 400 misti gara in salita per Loris Bianchi e Giacomo Casadei che concludono in fondo alla classifica con i tempi rispettivamente di 4:58.53 e 4:58.94

