Nuoto, Europei: due buone prove per Valloni in acque libere.

Anche Arianna Valloni è stata impegnata nelle due gare in acque libere degli Europei di nuoto a Roma. La nuotatrice sammarinese ha terminato i 5km in diciottesima posizione, non troppo attardata rispetto alle prime, mentre nella 10km – resa più problematica dalle condizioni del mare di Ostia – Valloni ha chiuso con il ventesimo tempo complessivo.

