NUOTO Nuoto, Europei in vasca corta: record sammarinese per Casadei, bene anche Bianchi

Buoni risultati per i nuotatori sammarinesi al Campionato Europeo in vasca corta a Glasgow (Scozia), in scena dal 4 all'8 dicembre. Giacomo Casadei, impegnato nelle batterie dei 50 rana, ha chiuso in 29.34 stabilendo così il suo nuovo personale ed anche il record assoluto sammarinese.

Nuovo personale anche per Loris Bianchi nei 400 stile libero con il tempo di 4:03.41. Entrambi torneranno in acqua domani: Casadei nei 200 rana e Bianchi nei 1500sl mentre farà il suo esordio Gianluca Pasolini sempre nello stile libero ma sulla distanza di 200m.

