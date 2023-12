EUROPEI NUOTO Nuoto, Europei vasca corta: due record nazionali per Loris Bianchi

Nuoto, Europei vasca corta: due record nazionali per Loris Bianchi.

Esordio più che positivo per Loris Bianchi ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta che si sono aperti ieri a Otopeni, in Romania, e in programma fino al 9 dicembre. Accompagnato dal DT Luca Corsetti, Bianchi ha rotto il ghiaccio ieri mattina nelle batterie dei 400 stile libero, riuscendo a migliorare il record nazionale da lui stesso detenuto ed il proprio personale, abbassandolo a 3.48.52.

Oggi, invece, l’atleta biancazzurro ha affrontato le batterie dei 1.500 stile libero, gara in cui ha fermato il cronometro a 15.24.13, realizzando un altro record sammarinese (anche in questo caso ritoccando quello da lui detenuto) e migliorando il proprio personale. Domani giornata di riposo. Bianchi tornerà in vasca venerdì per i 200 stile libero e poi sabato per gli 800 stile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: