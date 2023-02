Nuoto: i carichi del periodo alzano i tempi in acqua

Sotto gli occhi del Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi prosegue a ritmo serrato il Meeting di Nuoto del Titano 9° Grand Prix d'inverno. Per gli atleti si tratta di una delle prime uscite stagionali, se non la prima in vasca lunga, i tempi sono sempre importanti, ma in questo momento della stagione se risultano alti non destano alcuna preoccupazione. Nei 100 metri stile libero il sammarinese Alessandro Rebosio ha fatto registrare l'ottavo tempo in 55”33. Batteria vinta dall'italiano Riccardo Magro in 53”11. Ottavo tempo anche per Loris Bianchi nei 1500 stile. 16”34.20 per lui, un cronometro troppo alto alla terza uscita stagionale. Batteria vinta da Ivan Giovannont in 15”24.55.

Domani mattina inaugura le gare dei sammarinesi Arianna Valloni nei 400 stile, a seguire Giacomo Casadei nei 50 rana, Ilaria Ceccaroni nei 50 stile, Alessandro Rebosio nei 100 farfalla, e Loris Bianchi nei 200 stile a chiudere la mattinata. Nel pomeriggio Ilaria Ceccaroni 100 stile, Arianna Valloni nei 1500 stile, Rebosio nei 50 farfalla, Casadei nei 200 Rana; a chiudere il Meeting del Titano dei sammarinesi Loris Bianchi negli 800 stile.

Nel video le interviste ad Alessandro Rebosio e Loris Bianchi