NUOTO Nuoto: il Meeting del Titano anticipa, previsti oltre 600 atleti Con le Olimpiadi in programma a luglio e i mondiali di Doha a febbraio, l'appuntamento sammarinese è in programma il 27 e 28 gennaio.

Il calendario sportivo 2024 ruota attorno all'evento più importante: le Olimpiadi. Un appuntamento che detta i tempi dell'anno e che quindi sposta anche gli eventi il Meeting del Titano non è da meno e quindi sarà anticipato di un mese esatto. A San Marino saranno coinvolte oltre 90 squadre provenienti da tutte le regioni italiane, alle quale si aggiungeranno anche nuotatori da altri paesi europei.

Con i campionati mondiali di Doha dall'11 al 18 febbraio l'appuntamento sammarinese può rappresentare anche una prova generale per gli atleti di livello internazionale. Non mancheranno, inoltre, gli atleti sammarinesi che si allenano in vista degli importanti appuntamenti internazionali del 2024.

Nel video l'intervista con Marco Giancarlo Rossini - Presidente Federazione Sammarinese Nuoto

