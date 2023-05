Dalla National Swimming Pool buone notizie dalle batterie dei 100m stile e 200m misti: Ilaria Ceccaroni si qualifica alla finale con il settimo tempo (59’’66), segnando anche il suo personal best; per Giacomo Casadei nei 200m misti accesso alla finale con il tempo di 2’14’’33. Sempre nel pomeriggio le finali per le medaglie e che vedranno impegnati anche Alessandro Rebosio (200m farfalla), Arianna Valloni e Loris Bianchi (800m stile).