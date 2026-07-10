Nuoto, Ilaria Ceccaroni e Margherita Gregoroni ritoccano due record sammarinesi

Dai Campionati europei giovanili di nuoto in corso a Monaco arrivano due nuovi record nazionali, targati Ilaria Ceccaroni e Margherita Gregoroni. A Monaco, le due nuotatrici sammarinesi hanno ritoccato i migliori crono del Paese rispettivamente nei 100 stile libero e nei 200 metri dorso. Ceccaroni ha percorso la distanza in 57’’71, mentre Gregoroni, alla propria seconda gara nei 200, ha chiuso in 2’24’’72.

Non solo, a un giorno dalla chiusura delle competizioni in terra tedesca, entrambe hanno ritoccato due record personali a testa. Ceccaroni ha abbassato i propri migliori tempi nei 200 stile libero (2'08"04) e nei 50 stile libero (26"88), mentre Gregoroni ha rivisto quelli dei 400 misti (5'13"09) e degli 800 stile libero (9'13"75).







