Nuoto, la Special Olympics San Marino a Malta per lo European Open

La delegazione della San Marino Special Olympics è arrivata a Malta, dove, fino a lunedì 14, è in programma l'Open di nuoto di Malta. Saranno 250 i nuotatori special olympics partecipanti, provenienti da 35 Paesi, tra cui 4 sammarinesi: Melissa Mancini, Marianna Pruccoli, Omar Santini ed Elia Gasperoni, accompagnati dalle allenatrici Susy Serra e Sara Maggiotti. Le gare saranno su varie distanze, individuali e a staffetta. L'evento è già cominciato con delle iniziative collaterali e rientra nel calendario Special Olympics Europa Eurasia.







