Nuoto, Loris Bianchi da record sammarinese negli 800 stile Infranto il muro degli 8' e migliorato di quasi 18" il suo precedente primato: per Bianchi è il quarto record nazionale fatto registrare agli Europei in vasca corta di Otopeni.

Altro record sammarinese per Loris Bianchi, il quarto fatto registrare agli Europei in vasca corta di Otopeni. L'ultimo negli 800 stile libero, nei quali Bianchi, già detentore del precedente primato, ha infranto il muro degli 8' nuotando in 7' 54" 35, quasi 18" in meno rispetto al suo tempo di riferimento.

