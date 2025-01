La Federazione Sammarinese Nuoto ha confermato alla presidenza Marco Giancarlo Rossini, eletto per acclamazione, per il prossimo ciclo olimpico. Riconfermati all’interno del Consiglio Federale Claudio Gualtieri, Lorenzo Canti, Andrea Barberini e Umberto Galloni; entrano a far parte del Direttivo Luciana Salvatori e Giacomo Cecchetti.