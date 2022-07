ORANO2022 Nuoto: miglior prestazione stagionale per Loris Bianchi nei 400 stile

Nuoto: miglior prestazione stagionale per Loris Bianchi nei 400 stile.

Loris Bianchi é tornato in acqua per i 400 stile, chiusi in 4'00''64. Per lui è la miglior prestazione stagionale, molto vicina al personal best che vale il decimo posto assoluto.

