SPORT SPECIALI Nuoto: ottime prestazioni della squadra sammarinese al "Memorial Michael"

La squadra di nuoto della Federazione Sammarinese Sport Speciali ha partecipato a Cesenatico al Meeting “Memorial Michael”. La manifestazione è stata l’occasione per un bellissimo momento di incontro tra gli atleti all’insegna dello sport, della salute e del divertimento. La delegazione sammarinese composta da nove atleti ha ottenuto buoni piazzamenti. Martina Carlini si è conquistata il bronzo nei 25m dorso, poco fuori dal podio nei 25 stile libero con la quarta posizione. Per Elena Gualandra doppio quarto posto nei 25 dorso e stile libero; Marianna Pruccoli si mette al collo due medaglie, oro nei 25m dorso e argento nei 25 stile libero; Davide Simonelli, alla sua prima gara, non sbaglia e sale sul gradino più alto del podio nei 25 metri stile libero.

A medaglia anche Stefano Gianessi, secondo nei 25 metri stile libero, e quarto nei 25m dorso. Di rilievo anche le prestazioni di Julia Castagna, quinta nei 25 stile libero, Elia Gasperoni, impegnato nei 25 metri stile libero e dorso con un doppio quarto posto, Danilo Grandoni quinto nei 25 stile libero e dorso e, infine, Giuseppe Michelotti, che ha concluso in quarta posizione nei 25 metri rana e stile libero. Particolarmente soddisfatte le coach Susy Serra, Sara Maggiotti e Monireh Payman per gli ottimi risultati ottenuti dai ragazzi.

