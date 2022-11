NUOTO PINNATO Nuoto Pinnato, 6° Trofeo Titano: terzo posto per la Domus San Marino Nel weekend è andata in scena la sesta edizione della gara organizzata dalla Domus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Alla piscina del Multieventi presenti 8 squadre con 150 atleti partecipanti.

Un evento che, ormai da qualche anno, si è inserito in pianta stabile all'interno del calendario italiano del nuoto pinnato. Il Trofeo Titano è giunto alla sua sesta edizione e, come sempre, ha fatto registrare numeri importanti: 8 squadre presenti al via della manifestazione con ben 150 atleti partecipanti. Un buon riscontro per la gara organizzata dalla Domus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee. E i colori biancazzurri si sono sicuramente fatti rispettare con ottime prestazioni nelle varie categorie (prima, seconda, terza, Esordienti, Agonisti, Assoluti). La Domus San Marino, rappresentata da 28 atleti, ha chiuso infatti la classifica a squadre in terza posizione alle spalle della Guardia di Finanza Modena – che si è presa la vittoria generale – e della Virtus Buonconvento.

Agli ordini dei due tecnici Giuseppe Ierardi e Anna Ballarini, i sammarinesi hanno conquistato risultati di prestigio. Da segnalare sicuramente i podi di Elisabetta Cortini, Maria Ronci, Valentina De Palma, Melissa Fabbri e Giulia Arlotti nei 50 pinne femminili, la vittoria di Emma Bollini nei 50 monopinna e il terzo posto di Camilla Sansovini nei 50 apnea. Per quanto riguarda il maschile, successo per Lorenzo Dorokov in seconda categoria e medaglie d'argento per Luigi Renzi, Andrea Ceci e Federico Fabbri.

