Nuoto pinnato: al Trofeo Preganziol terzo posto di squadra e tanti podi individuali.

Il Trofeo Preganziol, giunto alla diciassettesima edizione, si conferma tappa fissa nel calendario della Federazione Sammarinese Attività Subacquee che ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Nuoto Pinnato Tarvisium con 25 atleti della Domus San Marino.

Nella categoria Esordienti ottime prestazioni per Aurora Albani e Margherita Cortini, prime nei 50 e 200 metri pinne; doppio argento per Valentina Depalma nelle stesse lunghezze ed Elisabetta Cortini trionfa nei 50 metri pinne. Melissa Fabbri è quarta nei 50 metri monopinna, seguono al settimo posto Ludovica Gismani e poi Aurora Conti. Vittoria di Valentino Pacini nei 50 metri pinne; sul podio anche Davide Zoffoli che chiude al secondo posto nei 200 metri pinne. In Prima Categoria Giulia Arlotti sale sul secondo gradino del podio nei 50 metri monopinna, migliorando il proprio tempo personale, così come Viola Pimazzoni, quinta nei 50m pinne. Nel maschile, esordio per Francesco Cicchetti nei 50m pinne. Seconda categoria ricca di medaglie: primo e secondo posto con Lorenzo Dorokhov e Luigi Renzi nei 50m pinne, seguiti al quarto posto da Alessandro Ceci che ottiene lo stesso piazzamento anche nei 100 metri. Quinto tempo per Samuele Michelotti; Gioele Cremoni e Federico Bianchini sono settimi, rispettivamente nei 100 e 50m pinne, seguiti da Enrico Baldisserri, al debutto nelle gare chiuso al decimo posto. In Terza Categoria femminile Maddalena Falcioni dà il meglio di sé nei 100 metri pinne; Aurora Zeppa si migliora nei 50m pinne e Sofia Fratti conquista la vittoria nei 100 metri pinne. Ruben O’Brien ottiene la vittoria nei 100 metri pinne, seguito al quarto posto da Alessandro Amici, che migliora il suo tempo. Nelle lunghe distanze Aurora Toccaceli, impegnata sui 400 metri pinne, ottiene l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti. La squadra sammarinese ha chiuso al terzo posto della classifica a squadre.

