LIGNANO SABBIADORO Nuoto pinnato, atleti biancazzurri in evidenza ai Campionati Mondiali

Nuoto pinnato, atleti biancazzurri in evidenza ai Campionati Mondiali.

Lo scorso weekend si è tenuta la seconda tappa della World Cup Finswimming, i Campionati Mondiali di Nuoto Pinnato, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee presso la piscina olimpica di Lignano Sabbiadoro. Presenti ottocento atleti da 121 squadre, tra queste anche San Marino con quattro atleti: Emma Bollini, Maddalena Falcioni, Federico Fabbri e Sofia Fratti. I sammarinesi sono tornati in vasca a distanza di dieci giorni dalle ottime prestazioni ottenute ai Campionati Italiani Assoluti e confrontandosi con i migliori atleti del mondo della specialità, sono riusciti a confermare i loro tempi. Maddalena Falcioni, impegnata nei 50 e 100 metri pinne, è riuscita a migliorarsi nella corta distanza. Un problema fisico ha condizionato le prove di Federico Fabbri, che è riuscito a concludere nei 50 metri pinne mentre nei 100 si è ritirato. Sofia Fratti ha percorso i 200 e 400 metri pinne, confermando i propri tempi e migliorandosi nei 400 dove ha chiuso in diciannovesima posizione. L’ultima a gareggiare, in ordine cronologico, è stata Emma Bollini, impegnata in ben tre specialità: 50 e 100 metri pinne e 50 metri apnea, occasione nella quale ha avuto modo di testare una nuova monopinna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: