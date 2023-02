Nuoto pinnato: conferme e miglioramenti al Trofeo Pinnability

La scorsa domenica si è disputato il 1° Trofeo Pinnability, organizzato dall’Unione Nuoto Friuli alla piscina di Cividale del Friuli. Per la Domus San Marino hanno partecipato 21 atleti, in una gara importante per coloro che erano agli esordi e per quelli che parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti, in programma dal 2 al 5 marzo.

Aurora Zeppa stacca il pass per i 50 pinne dopo aver già ottenuto il minimo nei 100, accede ai 50 pinne anche Federico Fabbri. Maddalena Falcioni e Lorenzo Dorokhov vincono nella propria categoria e migliorano il personale, entrando nei 100 pinne degli assoluti. Conferma il proprio tempo Camilla Sansovini che già aveva i minimi di partecipazione. Sofia Fratti grazie al podio ottenuto strappa i minimi nei 50 e 100 pinne per gli italiani di categoria. Podio tutto firmato Domus tra le esordienti con la vittoria di Elisabetta Cortini, seguita da Maria Kristen Ronci, seconda, e Valentina De Palma terza.

Primo posto anche per Luigi Renzi, mentre Alessandro Ceci termina con il bronzo. Si attestano sui loro tempi Andrea Ceci, Francesco Telò e Mirko Conti. Nei 50m pinne Chiara Naso chiude al 3° posto, seguita al 5° da Elena Lagli - che ottiene l’argento nei 100m pinne - e parimerito al sesto posto Matilde Calissee Chiara Zanotti. Nei 200m pinne Aurora Toccaceli agguanta il minimo per entrare a disputare i Campionati Italiani e vince il bronzo nei 100 pinne, seguono in classifica Maria Bartolini (7°) e Anna Palmieri (8°). A squadre risultati positivi arrivano dalla staffetta 4x50 pinne vinta dalla formazione composta da Maria Bartolini, Anna Palmieri, Sofia Fratti e Aurora Zeppa.

Per la Domus San Marino il fine settimana si è chiuso con un secondo posto di squadra dietro all’Unione Nuoto Friuli.