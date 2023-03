Nuoto Pinnato, Domus San Marino 2ª al Trofeo Preganziol 5 atleti biancazzurri strappano il pass per i campionati italiani.

Nuoto Pinnato, Domus San Marino 2ª al Trofeo Preganziol.

Pieno di medaglie per la Domus San Marino che conclude al secondo posto assoluto il Trofeo Preganziol di nuoto pinnato, tenutosi a Treviso 5 dei 25 atleti biancazzurri hanno conquistato la qualificazione per i prossimi campionati italiani: Aurora Zeppa, oro nei 100 pinne in terza categoria, Maddalena Falcioni, vincente nei 50 pinne di seconda categoria, Aurora Toccaceli, che fa suoi i 400 pinne, Luigi Renzi, secondo nei 50 pinne, e Camilla Sansovini, nei 100 monopinna di prima categoria. Doppietta nei 100 pinne con l'oro di Lorenzo Dorokhov e il bronzo di Samuele Michelotti, mentre tra gli esordienti ci sono la vittoria di Giulia Arlotti nei 50m monopinna e, nei 50m pinne , il secondo posto di Elisabetta Cortini e il terzo di Maria Kristen Ronci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: