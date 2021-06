Nuoto Pinnato: Domus San Marino vince il triangolare sul Titano

Alla Domus San Marino Nuoto Pinnato il triangolare organizzato nella piscina del Multieventi con le società Blu Atlantis Ravenna e Gruppo Sportivo Guardia di Finanza Modena. Gli atleti di casa si sono comportati egregiamente, migliorando in molti casi i propri personali, aggiudicandosi la vittoria davanti a Guardia di Finanza Modena e Blu Atlantis Ravenna. Da segnalare, in particolare, le prestazioni di Maddalena Falcioni nei 50 monopinna e di Veronica Pirroni nei 50 pinne, che hanno entrambe centrato il tempo per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria che si terranno dal 2 al 4 luglio. Falcioni e Pirroni hanno conquistato rispettivamente anche un secondo e terzo posto.

Buona anche la prova di Lorenzo Dorokhove, che si è imposto in Prima Categoria. Terzo posto per Diego Garnaroli, seguito da Francesco Balducci, Andrea Ceci e Paolo Valentini. Aurora Toccaceli e Francesco Telò hanno conquistato il terzo posto nella staffetta. Emma Bollini ha migliorato il proprio personale di oltre un secondo, prestazione che fa ben sperare in vista dei Campionati Italiani. Federico Forlivesi e Filippo Colapinto, all’esordio, hanno fatto una buona prova, sfiorando il 3° posto nella staffetta. Tra gli esordienti si sono messi in mostra Luigi Renzi, Alessandro Ceci e Gioele Cremoni, rispettivamente 2°, 3° e 4° nei 50 pinne. Podio per Nicolas Capanni alla sua prima gara tra i piccoli Esordienti. Infine, nella categoria Esordienti femminile, buone le prove delle Elena Laglia, Chiara Naso, Beatrice Sartini e Stella Amadio, che hanno contribuito alla conquista del trofeo.

