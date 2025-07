Nuoto Pinnato, Donati: "Contenti dell'esperienza all'Europeo in Polonia. I giovani sono il nostro futuro"

È rientrata da Olsztyn, in Polonia, la nazionale sammarinese di nuoto pinnato che ha presto parte al Campionato Europeo Assoluto CMAS. Quattro atleti - Emma Bollini, Sofia Fratti, Federico Fabbri e Camilla Sansovini - accompagnati dal tecnico Fabio Donati: "Il bilancio è assolutamente positivo, come hai detto tu, giustamente quattro atleti che si sono comportati molto bene, sia dal punto di vista cronometrico, quindi agonistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista comportamentale, che per noi è sempre un obiettivo"

Nuoto Pinnato che è un movimento di nicchia, però è in rapida ascesa a San Marino e in generale un po' in tutto il mondo... "Sì, diciamo che qui a San Marino è nato sette anni fa, a livello internazionale dagli anni 50, ma comunque è in rapidissima ascesa e anche il livello si sta alzando tantissimo".

Quali sono i prossimi obiettivi che vi attendono? "I prossimi obiettivi sono sicuramente per il 2026 i giochi del Mediterraneo a Taranto"

E lì si punterà anche a una medaglia o è ancora un po' troppo precoce? "No, forse è ancora un po' troppo precoce, però sicuramente anche lì andremo per andare al massimo come abbiamo sempre fatto e speriamo di ottenere dei risultati sempre più buoni".

Ci sono tanti giovani in questa squadra, quant'è importante per il vostro movimento a San Marino? "Diciamo che è vitale, i giovani sono il nostro futuro e senza quelli non potremmo andare avanti."



