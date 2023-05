Nuoto Pinnato, doppio bronzo storico per Cortini agli Italiani Esordienti

Risultato storico per Elisabetta Cortini che ai campionati italiani estivi esordienti conquista due bronzi nei 50 e 100 metri pinne, conquistando così le prime medaglie del nuoto pinnato sammarinese. Cortini ha anche ritoccato di 2" il proprio personale. Enorme la soddisfazione per il tecnico Anna Ballarini e anche per il presidente federale Leonardo Sansovini, che commenta: "Siamo orgogliosi di essere saliti per la prima volta a podio in un campionato italiano, è sicuramente una bella soddisfazione per noi e per tutte le atlete che hanno gareggiato. Ci auguriamo che questo risultato possa gettare le basi per un futuro sempre più competitivo".

Maria Kirsten Ronci chiude al sesto posto nei 50m pinne, mentre nel 100m arriva 10ª complice un problema tecnico legato all'attrezzatura. 12ª Valentina De Palma, che si riscatta nei 100m chiudendo al 9° posto.