Nuoto Pinnato: Federazione Sammarinese Attività Subacquee protagonista alla tappa italiana di Coppa del Mondo.

Gli atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee hanno partecipato alla tappa italiana di Coppa del Mondo di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, accompagnati dal tecnico Fabio Donati e dal presidente Leonardo Sansovini. In totale 13 sammarinesi hanno gareggiato nelle categorie Junior 1 e Senior nella piscina olimpionica del Bella Italia Efa Village.

Tra le Junior femminili sette atlete erano al debutto in World Cup: nei 50 pinne Lisa Bartolini, Chiara Naso e Chiara Zanotti hanno chiuso rispettivamente 15ª, 27ª e 30ª con il personal best stagionale; nella stessa gara Elisabetta Brasey è entrata in Top Ten ed Elena Laglia ha concluso 20ª. Nei 100 pinne Brasey ha ottenuto il 5° tempo, seguita da Laglia (26ª) e Bartolini (29ª), mentre Naso e Zanotti hanno chiuso più indietro; Zanotti ha inoltre migliorato il personale nei 50 pinne con 26”33. Nei 200 pinne Brasey ha sfiorato il podio con il 4° posto in 1’54”07, a soli tre decimi dalla medaglia, con Laglia 21ª e Bartolini 25ª. Sui 400 pinne Brasey ha chiuso 6ª mentre Laglia è arrivata 13ª. Tra le Senior femminili Sofia Fratti e Camilla Sansovini hanno gareggiato nei 50 apnea (28ª Fratti, 37ª Sansovini); Fratti ha poi ottenuto il personal best nei 50 e 100 monopinna con 18° e 27° posto, mentre Sansovini è stata 32ª nei 50 e 39ª nei 100 pinne.

Nel maschile esordio per Alessandro Amici, Federico Bianchini, Alessandro Ceci e Samuele Michelotti insieme a Luigi Renzi. Nei 50 pinne Ceci è stato 17°, Bianchini 20°, Renzi 23° e Michelotti 35°; nei 100 pinne Ceci ha chiuso 18°, Renzi 22°, Bianchini 23° e Michelotti 35°. Nei 200 pinne Bianchini è arrivato 14° davanti a Renzi, con Ceci 21° e Michelotti 29° con il personale. Renzi ha inoltre concluso 21° nei 400 pinne. Tra i Senior Amici ha nuotato i 100 pinne in 51”39 e Federico Fabbri in 52”76, disputando anche i 50 e i 200 pinne.

La squadra sammarinese ha chiuso al 47° posto su 93 squadre partecipanti. Il tecnico Fabio Donati ha sottolineato come i risultati rappresentino un progresso storico per il movimento, frutto del lavoro degli ultimi mesi e della crescita di consapevolezza degli atleti, molti dei quali hanno confermato i tempi registrati ai recenti Campionati Italiani.



