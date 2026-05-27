nuoto pinnato, medaglie e soddisfazioni ai regionali

La piscina Dogali di Modena ha ospitato il 39° Trofeo della Ghirlandina di nuoto pinnato, manifestazione valida per il Campionato Regionale Emilia-Roamgna alla quale hanno partecipato 21 atleti della Domus San Marino, società affiliata alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Alla sua seconda esperienza in gara si migliora Vittoria Bugli in Prima Categoria, chiudendo in 14ª posizione. Settimo posto di Viola Pimazzoni nei 50 pinne. In Seconda Categoria, si migliora Giulia Arlotti che conquista l’argento nei 100 monopinne e Matilde Calisse ha chiuso al primo posto dei 50 pinne. In Terza Categoria Chiara Naso sale tre volte sul secondo gradino del podio nei 50 pinne, anta e monopinna, seguita da Chiara Zanotti che è terza nei 50 metri monopinna. Maria Bartolini taglia il traguardo dei 50 pinne in ottava posizione, mentre continua il buon momento per Elisabetta Brasey che centra la vittoria nei 50 e 100 metri pinne, seguita in quest’ultima specialità da Anna Palmieri in sesta posizione. Palmieri dà il meglio di sé nei 200 metri pinne, chiudendo al primo posto.

Negli Assoluti: Lisa Bartolini ed Elena Laglia salgono sul podio con l’argento nei 100 pinne e l’oro nei 50 pinne, secondo posto anche per Camilla Sansovini, nei 100 pinne, e Sofia Fratti nei 100 monopinna. Nel maschile esordio in vasca per Giulio Giannini, undicesimo nei 50 metri pinne e quarta posizione per Alessandro Amici nei 100 pinne. Salgono sul podio Federico Bianchini, Alessandro Ceci, Luigi Renzi e Federico Fabbri: Bianchini è primo nei 50 e 100 metri pinne; Ceci centra il bronzo nei 50 e 200 metri pinne, mentre Fabbri è terzo nei 200 pinne e Renzi si mette al collo l’oro nei 200 pinne e il bronzo nei 100.

Buoni risultati anche dalle staffette e i Master. La squadra composta da Giulia Arlotti, Elisabetta Brasey, Federico Bianchini e Alessandro Ceci si posiziona davanti a tutti. Cristian Cicchetti e Thomas Menghini conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto nei 100 metri pinne. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti - commentano all’unisono i tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati -. Questa si conferma sempre una bella gara, una manifestazione all’aperto che si trasforma in una bella giornata di sport. Nonostante il caldo i ragazzi hanno portato a casa podi e buoni risultati, contribuendo al quinto posto a squadra. Ora torniamo ad allenarci con costanza per Agropoli, dove a fine giugno parteciperemo ai Campionati Italiani di categoria”.







