Nuoto Pinnato sammarinese in evidenza alla Nevera Cup

di Roberto Chiesa
21 nov 2025
La Federazione Sammarinese Attività Subacquee si è ritrovata per un prestigioso appuntamento internazionale con la partecipazione a Fiume, in Croazia, per la Nevera Cup di Nuoto Pinnato. Oltre 200 gli atleti provenienti da Austria, Croazia, Italia, San Marino, Serbia e Slovenia. Quindici i rappresentanti del Titano dai 14 ai 22 anni che sono stati accompagnati dal tecnico Fabio Donati.

Nelle gare sono arrivati ottimi risultati, che hanno permesso agli atleti federali di portare a casa numerose medaglie e migliorare le loro prestazioni. Partendo dai 200 metri pinne, in categoria A, riservata agli Over 18, Federico Fabbri mantiene il suo crono (1’53’’41), mentre nella categoria C - Under 16 - si migliorando Luigi Renzi di tre secondi e Alessandro Ceci di due. Nel femminile, secondo posto di Elena Laglia di categoria C, mentre nella categoria B - dedicata ai 16 e 17 anni - bronzo di Anna Palmieri.

Nei 50 monopinna femminile: Sofia Fratti sfiora il podio, quarto posto di categoria A in una vasca che ha visto un alto livello di competizione con le prime due classificate - le croate Dora Bassi e Anita Čavuzić - stabilmente tra le finaliste ai Mondiali di specialità.

In Categoria B terzo posto per Maria Bartolini, mentre nella C si mantengono sui loro tempi Chiara Zanotti e Chiara Naso. Nel maschile, Alessandro Amici conferma il personale con 22’’68. Dai 100 metri pinne femminile arrivano tre podi: nell’Over 18 bronzo di Camilla Sansovini, mentre nell’Under 16 Elisabetta Brasey ed Elena Laglia conquistano il secondo e terzo posto. Nella stessa fascia d’età Lisa Bartolini, Chiara Zanotti e Chiara Naso rientrano in Top 15.

Esordio internazionale per Matilde Calisse, chiuso con il ventesimo posto. Tra i ragazzi, settimo e ottavo posto di Alessandro Amici e Federico Bianchini di categoria B, mentre nella A ottava posizione per Federico Fabbri. Nei 50 pinne a podio Brasey e Laglia con l’argento e bronzo di categoria C. Quarta posizione nell’Over 18 per Camilla Sansovini. Nel maschile Amici e Bianchini concludo all’ottavo e decimo posto di categoria B, mentre Alessandro Ceci e Luigi Renzi quinto e sesto, distanti un solo centesimo tra di loro. In vasca anche l’apnea femminile, nei 50 metri quinto posto per Sofia Fratti e settimo per Camilla Sansovini.

Infine le lunghe distanze, nei 400 metri pinne femminili arriva la vittoria nell’Under 16 per Elisabetta Brasey, seguita sul podio da Elena Laglia, terza. Si porta a casa il bronzo anche Federico Fabbri nell’Over 18, mentre Luigi Renzi è argento nella categoria C.






